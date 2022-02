Ucraina, è stata davvero così inaspettata questa nuova invasione? (Di domenica 27 febbraio 2022) di Michele Sanfilippo Non c’è alcun dubbio: Putin è un uomo senza scrupoli, un assassino, probabilmente. Ma non è uno sciocco né un pazzo. Gioca con le contraddizioni e le debolezze di noi occidentali, che siamo sconvolti nel rivedere la guerra entro i nostri confini, dopo poco più di vent’anni che ci separano dai conflitti all’interno dell’ex Jugoslavia. Ma eravamo molto meno urtati quando la Francia di Sarkozy metteva a ferro e fuoco la Libia o quando gli Stati Uniti (per volontà della Clinton, allora Segretario di Stato) creavano le condizioni per una nuova guerra civile in Siria. E mi sembra opportuno ricordare che da allora, in quelle aree, l’Isis ha trovato vere e proprie praterie per dilagare. Non ho la minima intenzione di giustificare il comportamento di Putin. Ma non sentiamoci così migliori. Nella sostanza, noi Europei insieme con gli USA ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) di Michele Sanfilippo Non c’è alcun dubbio: Putin è un uomo senza scrupoli, un assassino, probabilmente. Ma non è uno sciocco né un pazzo. Gioca con le contraddizioni e le debolezze di noi occidentali, che siamo sconvolti nel rivedere la guerra entro i nostri confini, dopo poco più di vent’anni che ci separano dai conflitti all’interno dell’ex Jugoslavia. Ma eravamo molto meno urtati quando la Francia di Sarkozy metteva a ferro e fuoco la Libia o quando gli Stati Uniti (per volontà della Clinton, allora Segretario di Stato) creavano le condizioni per unaguerra civile in Siria. E mi sembra opportuno ricordare che da allora, in quelle aree, l’Isis ha trovato vere e proprie praterie per dilagare. Non ho la minima intenzione di giustificare il comportamento di Putin. Ma non sentiamocimigliori. Nella sostanza, noi Europei insieme con gli USA ...

