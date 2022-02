Ucraina: De Zerbi e suo staff allo Shakhtar lasciano Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i componenti dello suo staff del club ucraino hanno lasciato la città di Kiev, dove eran o bloccati in un hotel quando c'è stato l'attacco militare della Russia, per dirigersi in un luogo al sicuro. L'allenatore italiano è in contatto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina che ha fatto da tramite con la Uefa determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - Il tecnico italiano delloDonetsk Roberto Dee i componenti dello suodel club ucraino hanno lasciato la città di, dove eran o bloccati in un hotel quando c'è stato l'attacco militare della Russia, per dirigersi in un luogo al sicuro. L'allenatore italiano è in contatto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina che ha fatto da tramite con la Uefa determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni.

Advertising

fanpage : Roberto De Zerbi e il suo staff italiano si trovano ancora in Ucraina, anche dopo che i giocatori brasiliani del cl… - DiMarzio : #Ucraina, Roberto #DeZerbi ha lasciato Kiev con il suo staff: in nottata previsto l'arrivo alla frontiera - GoalItalia : 'Me ne sto in camera, è una brutta giornata' Il racconto di De Zerbi dall'Ucraina ?? ???? #RussiaUkraineConflict - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #UkraineRussiaWar, #DeZerbi rientra in #Italia: ha preso un treno da #Kiev insieme al suo staff - ErnestUdogwu : RT @fanpage: De Zerbi e lo staff dello Shakhtar Donetsk sono riusciti a lasciare Kiev, finisce l'incubo per l'allenatore #UkraineRussiaWar… -