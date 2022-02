Spezia-Roma 0-0 LIVE | pali Pellegrini e Cristante | espulso Amian Occasioni per Veretout e Nzola

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ultima chiamata per Josè Mourinho e la sua. I giallorossi, in attesa degli ottavi di Conference League contro il Vitesse, sono impegnati...

Advertising

DiMarzio : Le formazioni ufficiali di #SpeziaRoma - PagineRomaniste : 66' - Cambio Roma: fuori Veretout, dentro El Shaarawy. Spezia 0-0 Roma #ASRoma #SpeziaRoma - PagineRomaniste : 64' - Fallo durissimo di Agudelo su Zalewski, l'arbitro lo grazia. Il centrocampista era già ammonito. Spezia 0-0… - romanismo85 : Manca un rosso allo Spezia. Oltre ai 400 gol mangiati dalla #Roma. Partita incredibile. #SpeziaRoma - Khal_Moloise : Spezia vs Roma?????? Serie A ka monate -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Roma

... destro largo non di molto 3' Prima occasione per la: colpo di testa di Mancini, Provedel con un gran riflesso si oppone 1' Comincia il match, le formazioni ufficiali(4 - 3 ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Picco, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA ...I giocatori dello Spezia prima del match contro la Roma si sono presentati al Picco vestiti con maglie nere con la scritta “Stop War”: il club ligure con questa iniziativa ha voluto esprimere il suo s ...Sport - La 27esima giornata prosegue oggi, dopo gli anticipi del venerdì e del sabato. Nel match delle 12.35, gli uomini di Juric hanno battuto quelli di Mazzarri: a segno Bellanova, Belotti e Deiola.