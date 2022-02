Spezia | maglietta per l' Ucraina e per Kovalenko

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il club, riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe voluto proporre la divisa durante la presentazione delle squadra prima del via della partita, ma il regolamento della Lega di Serie A non lo consente.

I giocatori delloprima del match contro la Roma si sono presentati al Picco vestiti con maglie nere con la scritta 'Stop War': il club ligure con questa iniziativa ha voluto esprimere il suo sostegno all'...Prima della partita con la Roma loha esibito unaspeciale, quella con un messaggio distensivo per la guerra in corso tra Russia e Ucraina. La maglia con la scritta 'Stop War' indossata dai calciatori di Thiago Motta ...I giocatori dello Spezia prima del match contro la Roma si sono presentati al Picco vestiti con maglie nere con la scritta “Stop War”: il club ligure con questa iniziativa ha voluto esprimere il suo s ...L'inizio con posticipo di 5 minuti deciso dalla Figc, per un messaggio unanime di pace e vicinanza all'Ucraina, su tutti i campi di calcio. Non solo. Prima di Spezia-Roma, gara delle 18:05, ha mandato ...