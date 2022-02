Rifiuti abbandonati in via Finazzi | “Inaccettabile vicino alla discarica di via Goltara”

(Di domenica 27 febbraio 2022) La segnalazione arriva direttamente dRete di Quartiere di San Tommaso. “Queste sono foto scattate nel pomeriggio di sabato 26 febbraio nel tratto sterrato di viae ai bordi di un campo adiacente, itinerari frequentati da chi pratica attività sportiva e da famiglie con bambini. Già una decina di giorni fa, nel medesimo tratto, erano state abbandonate ruote di auto con relativi cerchi e sacchi di immondizia. Èche queste azioni inqualificabili accadano, non solo in una città che sta progettando il suo futuro sulla sostenibilità, ma a meno di un kilometro ddi Via”.

Feti conservati all'interno di alcuni fusti gialli, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali abban… - Iniziativa ecologica dei bambini di #Mariotto contro i rifiuti abbandonati nelle strade. Muniti di guanti… - ANCORA RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO DI MURO LUCANO - Sui social la condanna è unanime e i cittadini chiedono…

La via Sirio al Villaggio Mosè , strada trafficata che conduce al mercato ortofrutticolo all'ingrosso, continua ad essere sommersa daisul ciglio della strada. Continue le denunce da parte dei cittadini che devono fare i conti non solo con l'odore nauseabondo dei, ma spesso, gli stessi vengono date a fuoco ...... davanti casa dovrebbero esserci delle aiuole e posteggi auto, invece, ci sono solo sterpaglie e materiali, in più vengono spesso gettati quie deiezioni canine. E' un'Odissea, ...La via Sirio al Villaggio Mosè, strada trafficata che conduce al mercato ortofrutticolo all’ingrosso, continua ad essere sommersa dai rifiuti ...I baby-volontari, compagni di scuola alla “don Tonino Bello”, da sempre molto attenta ai temi dell’educazione ambientale rivolti ai ragazzi, hanno raccolto e imbustato i rifiuti sparsi e abbandonati ...