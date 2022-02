Nuovo stadio, sindaco di Segrate: «Non verrà fatto qui» (Di domenica 27 febbraio 2022) Il sindaco di Segrate ha parlato della possibilità che il Nuovo stadio di Milan e Inter sorga in quella zona: no categorico Paolo Micheli, sindaco di Segrate, ha chiuso le porte sul proprio profilo Facebook all’ipotesi che il Nuovo stadio di Milan e Inter sorga in quella zona: «No, grazie. Saremmo tutti molto contenti se Ibrahimovic venisse ad abitare a Segrate e se lo vedessimo fare allenamento insieme a Lautaro per i sentieri del Centroparco. Ma alla possibilità, riapparsa tra le notizie di oggi, dello spostamento a Segrate dello stadio del Milan e dell’Inter dico francamente: “No grazie. Proprio no”. L’area interessata è ovviamente l’area Westfield. I tempi di realizzazione del mega centro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildiha parlato della possibilità che ildi Milan e Inter sorga in quella zona: no categorico Paolo Micheli,di, ha chiuso le porte sul proprio profilo Facebook all’ipotesi che ildi Milan e Inter sorga in quella zona: «No, grazie. Saremmo tutti molto contenti se Ibrahimovic venisse ad abitare ae se lo vedessimo fare allenamento insieme a Lautaro per i sentieri del Centroparco. Ma alla possibilità, riapparsa tra le notizie di oggi, dello spostamento adellodel Milan e dell’Inter dico francamente: “No grazie. Proprio no”. L’area interessata è ovviamente l’area Westfield. I tempi di realizzazione del mega centro ...

