Notte di paura a Kiev (ma senza assalto). E i russi avanzano su Kharkiv (Di domenica 27 febbraio 2022) Sirene di allarme aereo attivate già nella tarda serata di sabato, prime esplosioni intorno a mezzaNotte ma poi la nottata di Kiev è trascorsa in modo relativamente tranquillo. Tensione a Kharkiv, dove i russi starebbero provando a entrare Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) Sirene di allarme aereo attivate già nella tarda serata di sabato, prime esplosioni intorno a mezzama poi la nottata diè trascorsa in modo relativamente tranquillo. Tensione a, dove istarebbero provando a entrare

Advertising

Tg1Rai : Comincia un'altra notte di paura, nelle ultime 24 ore nella battaglia di #Kiev sono stati colpiti anche edifici civ… - mauro_in_89 : Notte di paura a #Kiev, ma il tanto temuto assalto da parte russa non si è verificato. Al momento sembra rinviato.… - LeicaLover78 : 'Ero un bambino allora, mi faceva paura la prigione. È che non conoscevo ancora gli uomini. Non crederò più a quell… - marcosartirio : @marinaamoretti6 Chi non vuole vedere non vede che il regime ucraino è sostenuto da kazari nazisti satanisti della… - GraziaMontefal2 : RT @FrancoLaratta: Notte di paura a Kiev. L’Ucraina sta resistendo. I russi ora minacciano distruzione totale! Parte della popolazione scap… -