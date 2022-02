Napoli criticato, arriva la risposta di Alvino (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Napoli vince con la Lazio grazie ad una vittoria di cuore e carattere. Il gol al 94? di Fabian Ruiz dimostra che la squadra ha continuano sempre a crederci. Al termine del match è arrivato il tweet di Carlo Alvino. Il giornalista a fine punzecchiare chi ha criticato il Napoli: “Chi voleva Insigne in tribuna, chi la cazzimma in campo, altri volevano l’uommene, qualcuno dava lezioni a Spalletti. Il Napoli risponde sempre sul campo! Ora bisogna solo tifare tutti uniti senza se e senza ma, il sogno continua. E chi rincorre deve continuare a farlo“. Al termine del match, vinto grazie alle perle di Insigne e Fabian Ruiz, anche Spalletti ha parlato di rompicoglioni. Una presa di posizione forte quella del tecnico del Napoli che si è voluto togliere qualche sassolino dalla ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilvince con la Lazio grazie ad una vittoria di cuore e carattere. Il gol al 94? di Fabian Ruiz dimostra che la squadra ha continuano sempre a crederci. Al termine del match èto il tweet di Carlo. Il giornalista a fine punzecchiare chi hail: “Chi voleva Insigne in tribuna, chi la cazzimma in campo, altri volevano l’uommene, qualcuno dava lezioni a Spalletti. Ilrisponde sempre sul campo! Ora bisogna solo tifare tutti uniti senza se e senza ma, il sogno continua. E chi rincorre deve continuare a farlo“. Al termine del match, vinto grazie alle perle di Insigne e Fabian Ruiz, anche Spalletti ha parlato di rompicoglioni. Una presa di posizione forte quella del tecnico delche si è voluto togliere qualche sassolino dalla ...

