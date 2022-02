Messa in tv domenica 27 febbraio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 27 febbraio 2022) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 27 febbraio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di27. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale ...

Advertising

Avvenire_Nei : Tremano i palazzi. E si celebra Messa nelle cripte diventate rifugi - SegniTempi : Da domenica 27 febbraio, la Messa Giovani nel Santuario San Gennaro a Pozzuoli… - Elsanto5673 : RT @GingerDiego9: Pronta per andare a messa..???? Vi piace il viola..? Buona Domenica!! ?????? - Pano81104069 : RT @GingerDiego9: Pronta per andare a messa..???? Vi piace il viola..? Buona Domenica!! ?????? - ilCenacoloWebTv : ore 19:00 - S. Messa - Parr. S. Chiara - Trani - (VIII Domenica del TO - Anno C) - 27/02/2022… -