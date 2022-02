L’attacco hacker di Anonymous ai siti russi che colpisce (anche) il Cremlino (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel conflitto russia Ucraina è sceso in campo anche Anonymous, il collettivo internazionale di cyberattivisti, che con un tweet hanno annunciato L’attacco ai siti governativi della Federazione. E nella notte le promesse di guerra sono state mantenute: alcuni siti web governativi russi, compreso quello del Cremlino e del Ministero della Difesa, sono risultati irraggiungibili dopo essere stati oggetti di un attacco hacker. A riportare la notizia sono diversi media internazionali, compresa la Cnn che ha messo in evidenza anche la rivendicazione di Anonymous. “Abbiamo mandato offline i siti governativi – si legge sulla pagina Twitter del collettivo – e girato le informazioni ai cittadini ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Nel conflittoa Ucraina è sceso in campo, il collettivo internazionale di cyberattivisti, che con un tweet hanno annunciatoaigovernativi della Federazione. E nella notte le promesse di guerra sono state mantenute: alcuniweb governativi, compreso quello dele del Ministero della Difesa, sono risultati irraggiungibili dopo essere stati oggetti di un attacco. A riportare la notizia sono diversi media internazionali, compresa la Cnn che ha messo in evidenzala rivendicazione di. “Abbiamo mandato offline igovernativi – si legge sulla pagina Twitter del collettivo – e girato le informazioni ai cittadini ...

