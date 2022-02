L' Anpi | ' Condanniamo l' invasione di Putin | querele per chi dice che legittimiamo le sue bombe'

(Di domenica 27 febbraio 2022) Leggo oggi su alcuni giornali un insieme di fake news e di diffamazioni, come per esempio un titolo su Il Tempo online: "I partigiani dell'abbracciano: legittime lesull'Ucraina", di ...

Advertising

RobertoB120964 : RT @Anpinazionale: 'Siamo qui perché condanniamo l’invasione,che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli e l’idea di una nuova… - nicolaebasta : RT @Anpinazionale: 'Siamo qui perché condanniamo l’invasione,che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli e l’idea di una nuova… - CheGuevaraRoma : RT @Anpinazionale: 'La Segreteria Nazionale dell'#ANPI condanna fermamente l'invasione dell'#Ucraina da parte della Federazione Russa' Leg… - elenadigr : RT @Anpinazionale: 'Siamo qui perché condanniamo l’invasione,che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli e l’idea di una nuova… - shineelite2 : RT @Anpinazionale: 'Siamo qui perché condanniamo l’invasione,che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli e l’idea di una nuova… -

Ultime Notizie dalla rete : Anpi Condanniamo

Qualsiasi persona normale intende che l'condanna l'invasione senza se e senza ma. Il 22 febbraio, poche ore dopo il riconoscimento unilaterale del Donbass da parte di Putin, l'denuncia: "...Il segretario generale della CGIL di Messina, Giovanni Mastroeni : "senza se e senza ma ... Pippo Martino , dell': "Partigiani significa essere di parte. Noi, senza nessuna esitazione, ...Il 22 febbraio, poche ore dopo il riconoscimento unilaterale del Donbass da parte di Putin, l’ANPI denuncia: “Siamo a un passo dal baratro. A chi governa la Russia, gli Stati Uniti, l’Ucraina, i Paesi ...Non si fermano le manifestazioni e i presidi contro la guerra in Ucraina. A Livorno alcune associazioni hanno manifestato in piazza Grande ieri pomeriggio. "Il 24 febbraio la Russia ha invaso l’Ucrain ...