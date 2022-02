La Roma vince all'ultimo minuto di rigore, Spezia ko 1-0 (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - La Roma torna a vincere e lo fa all'ultimo respiro con un calcio di rigore di Abraham al 99' dopo aver sbagliato di tutto con lo Spezia (in inferiorità numerica per oltre un tempo): due pali, due traverse, occasioni sciupate in ogni modo, ma alla fine decide il penalty dell'attaccante inglese dopo un fallo in area su Zaniolo. Prime battute di gioco tutte a favore dei giallorossi, che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Mancini al 3' su corner di Veretout e in particolare con un destro di Pellegrini dalla distanza al 18', deviato in tuffo da Provedel sul palo. Anche al 32' i capitolini hanno una ghiotta chance con Pellegrini, che sterza in area e tenta il destro a giro da posizione invitante, mettendo quasi incredibilmente a lato (segnalata posizione irregolare, ma sarebbe stata ... Leggi su agi (Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Latorna are e lo fa all'respiro con un calcio didi Abraham al 99' dopo aver sbagliato di tutto con lo(in inferiorità numerica per oltre un tempo): due pali, due traverse, occasioni sciupate in ogni modo, ma alla fine decide il penalty dell'attaccante inglese dopo un fallo in area su Zaniolo. Prime battute di gioco tutte a favore dei giallorossi, che sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Mancini al 3' su corner di Veretout e in particolare con un destro di Pellegrini dalla distanza al 18', deviato in tuffo da Provedel sul palo. Anche al 32' i capitolini hanno una ghiotta chance con Pellegrini, che sterza in area e tenta il destro a giro da posizione invitante, mettendo quasi incredibilmente a lato (segnalata posizione irregolare, ma sarebbe stata ...

