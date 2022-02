Ibra scalda il motore per Napoli: mezzo allenamento in gruppo (Di domenica 27 febbraio 2022) Finalmente qualcosa si muove. Zlatan Ibrahimovic è ormai entrato in quella fase successiva all'anonimato totale in palestra, quando arriva il momento di mettere la testa fuori sul campo e, di ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Finalmente qualcosa si muove. Zlatanhimovic è ormai entrato in quella fase successiva all'anonimato totale in palestra, quando arriva il momento di mettere la testa fuori sul campo e, di ...

Advertising

OdeonZ__ : Ibra scalda il motore per Napoli: mezzo allenamento in gruppo - sportli26181512 : Ibra scalda il motore per Napoli: mezzo allenamento in gruppo: Ibra scalda il motore per Napoli: mezzo allenamento… - Gazzetta_it : Ibra scalda il motore per Napoli: mezzo allenamento in gruppo -