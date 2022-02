Hollywood ha un problema con le attrici che invecchiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Che Hollywood abbia un problema con le donne non è una novità: l’industria cinematografica più potente e famosa del mondo non è mai stata un esempio di inclusione e integrazione, da qualsiasi punto la si guardi. Nonostante si gridi a una deriva del politicamente corretto, la verità è ben altra e ne è un esempio l’ultima decisione di Apple TV+ in merito al casting di Emmy Rossum per la serie The Crowded Room. L’attrice, 35 anni, è stata scelta per interpretare la madre di Tom Holland, che di anni ne ha 25. Hollywood detesta le attrici poiché, a un certo punto della loro vita, invecchiano. Per un’industria miliardaria che fin dagli albori ha puntato su un’immagine fortemente costruita e fintamente perfetta delle dive, l’invecchiamento femminile è un gran problema. Non maschile, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Cheabbia uncon le donne non è una novità: l’industria cinematografica più potente e famosa del mondo non è mai stata un esempio di inclusione e integrazione, da qualsiasi punto la si guardi. Nonostante si gridi a una deriva del politicamente corretto, la verità è ben altra e ne è un esempio l’ultima decisione di Apple TV+ in merito al casting di Emmy Rossum per la serie The Crowded Room. L’attrice, 35 anni, è stata scelta per interpretare la madre di Tom Holland, che di anni ne ha 25.detesta lepoiché, a un certo punto della loro vita,. Per un’industria miliardaria che fin dagli albori ha puntato su un’immagine fortemente costruita e fintamente perfetta delle dive, l’invecchiamento femminile è un gran. Non maschile, ...

