Gli stilisti dei reali che (forse) non conoscete: Claes Iversen, il designer pop alla corte di Maxima di Olanda (Di domenica 27 febbraio 2022) Ogni domenica accendiamo i riflettori su quelle maison che si occupano di vestire regine e principesse di cui leggiamo ogni giorno. Claes Iversen si muove tra arte e moda, passando per lo spettacolo e la tv: è lui quello che ha creato alcuni tra gli abiti più colorati e vistosi del guardaroba della regina di origine argentina Leggi su vanityfair (Di domenica 27 febbraio 2022) Ogni domenica accendiamo i riflettori su quelle maison che si occupano di vestire regine e principesse di cui leggiamo ogni giorno.si muove tra arte e moda, passando per lo spettacolo e la tv: è lui quello che ha creato alcuni tra gli abiti più colorati e vistosi del guardaroba della regina di origine argentina

Advertising

twitteip : Ora capisco il motivo per cui mi dicevano che gli stilisti vogliono modelle brutte per mettere in risalto solo gli… - lelegozan : @federica91_pisi @Mikrokosmos1987 @silvia__pelli @kialby19 @vale_ot7_ARMY sì brava! anche perchè si era programmato… - Pervinca13 : Non il tg2 post che intervista gli stilisti che poverini perderanno introiti con la guerra io bestemmio - Sombrerosss : @teddybeatlesday Mi ricordo quando misi leggings blu notte e felpa nera e mi dissero la stessa cosa. 1) mi vesto co… - _sonotestarda_ : @gucci Con tutto il rispetto verso gli stilisti e i modelli, ma c'è una guerra in atto e non credo che ne stiate pa… -