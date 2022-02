Gf Vip 6 | Carmen Russo conferma | “Nathaly Caldonazzo è una mitomane perché…” Poi svela l’unico difetto di Manila Nazzaro

Leggi su isaechia

(Di domenica 27 febbraio 2022), reduce dall’esperienza al Gf Vip 6 è intervenuta su Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli. Si è da subito commentata l’ultima puntata del Gf Vip 6 nella quale è stata decretata l’eliminazione di Katia Ricciarelli. La Di Miceli ha iniziato chiedendo acosa ne pensasse del trattamento che è stato riservato proprio all’eliminata, in particolar modo al mancato saluto da parte di alcuni componenti della Casa. Io penso che loro non si sono alzate perché hanno pensato che si sentivano molto offese. Dall’altro canto anche Katia non aveva voglia di salutarle e quindi è stato una cosa che alla fine del gioco… insomma Katia esce io l’avrei salutata anche se fossimo state nemiche. Proprio per una questione di età e tutto. Però sai dipende dal carattere delle persone. Il torto è da ...