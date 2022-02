Ascea, precipita in un burrone e muore sotto gli occhi della moglie (Di domenica 27 febbraio 2022) Tragedia nella giornata di ieri a Mandia, piccola frazione del comune di Ascea, in provincia di Salerno. Un uomo è morto precipitato in un burrone dopo aver raccolto della legna. La vittima aveva 87 anni. Cilento, precipita in un burrone: muore a 87 anni Secondo quanto riporta InfoCilento.it, l’anziano si era allontanato da casa con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 27 febbraio 2022) Tragedia nella giornata di ieri a Mandia, piccola frazione del comune di, in provincia di Salerno. Un uomo è mortoto in undopo aver raccoltolegna. La vittima aveva 87 anni. Cilento,in una 87 anni Secondo quanto riporta InfoCilento.it, l’anziano si era allontanato da casa con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

