Videogiochi spacciati per video esclusivi sulla guerra in Ucraina: imbarazzo in Rai (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando la fantasia supera la realtà, le immagini della guerra in corso in Ucraina diventano un videogioco trasformato in video esclusivi da proporre a tutto schermo ai telespettatori che, ignari, ci cascano. Quella cui stiamo assistendo a livello mediatico è una guerra curiosamente ibrida: metà realtà, metà suggestione. Sono poche le immagini reali da poter offrire al telespettatore. E chi è sul campo con una telecamera può solo contare le esplosioni e riprendere i bagliori della tempesta d’acciaio all’orizzonte. Allora come poter soddisfare la curiosità di chi,davanti allo schermo,attende le sorprendenti ed al contempo tragiche immagini che solo una guerra può regalare? Ucraina- Russia, una guerra ibrida In assenza di materiale ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Quando la fantasia supera la realtà, le immagini dellain corso indiventano ungioco trasformato inda proporre a tutto schermo ai telespettatori che, ignari, ci cascano. Quella cui stiamo assistendo a livello mediatico è unacuriosamente ibrida: metà realtà, metà suggestione. Sono poche le immagini reali da poter offrire al telespettatore. E chi è sul campo con una telecamera può solo contare le esplosioni e riprendere i bagliori della tempesta d’acciaio all’orizzonte. Allora come poter soddisfare la curiosità di chi,davanti allo schermo,attende le sorprendenti ed al contempo tragiche immagini che solo unapuò regalare?- Russia, unaibrida In assenza di materiale ...

