Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 09:30 (Di sabato 26 febbraio 2022) Viabilità DEL 26 FEBBRAIO 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA CASSIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOALZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO TECNICO, A Roma SERVIZIO INTERROTTO PER LE LINEE TRAM 5, 14 E 19, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI-TOGLIATTI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA B-B1 DELLA METROPOLITANA; RICORDIAMO INFINE LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” GESTITO DA ASTRAL SPA: RESTANO ATTIVE LE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022)DEL 26 FEBBRAIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA CASSIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOALZIONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA, PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO TECNICO, ASERVIZIO INTERROTTO PER LE LINEE TRAM 5, 14 E 19, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI-TOGLIATTI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, CIRCONE RALLENTATA SULLA LINEA B-B1 DELLA METROPOLITANA; RICORDIAMO INFINE LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” GESTITO DA ASTRAL SPA: RESTANO ATTIVE LE ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Passo Lombardo - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato viale Angelico, via Latina, via di Grotta Perfetta - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2022 ore 08:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-02-2022 - JaxTell93788253 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato via Appia Antica (Appia Pignatelli-Ardeatina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato via Appia Nuova (Colli Albani-Re di Roma) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma L'Abruzzo punta al raddoppio della superstrada Avezzano - Sora e della ferrovia Roma - Pescara PESCARA " Il raddoppio della superstrada Avezzano Sora e della linea ferroviaria Roma - Pescara sono i due progetti presentati a distanza di 24 ore dalla Regione Abruzzo. Il ...problema della viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 02 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...CODE DA VIA PRENESTINA A VIA APPIA MENTRE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA L'ARDEATINA E LA DIRAMZIONE ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2022 ore 18:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews PESCARA " Il raddoppio della superstrada Avezzano Sora e della linea ferroviaria- Pescara sono i due progetti presentati a distanza di 24 ore dalla Regione Abruzzo. Il ...problema della...DEL 25 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...CODE DA VIA PRENESTINA A VIA APPIA MENTRE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA L'ARDEATINA E LA DIRAMZIONE...