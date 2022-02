Ultime Notizie Roma del 26-02-2022 ore 09:10 (Di sabato 26 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione andiamo in Ucraina il cerchio rosso intorno a Kiev stringe di Oreno ora gli Stati Uniti temono che presto le truppe di Mosca prenderanno il controllo della capitale ma il presidente dei letti e respingere offerta americana di essere A4 da chi è voglio munizioni non un passaggio tanto consiglio di sicurezza traino per sapere che stiamo fermando Londra Casabianca impone sanzioni e punti nella propria vietando anche l’ingresso negli Stati Uniti al consiglio di sicurezza ONU la Russia blocca con il vetro la bozza di risoluzione Che diploma la creazione di Mosca del l’Ucraina abbiamo già accolto 50 mila rifugiati dal Ucraina e ricevere molti altri l’allarme lanciato da Filippo grandi alto commissario delle Nazioniper rifugiati ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione andiamo in Ucraina il cerchio rosso intorno a Kiev stringe di Oreno ora gli Stati Uniti temono che presto le truppe di Mosca prenderanno il controllo della capitale ma il presidente dei letti e respingere offerta americana di essere A4 da chi è voglio munizioni non un passaggio tanto consiglio di sicurezza traino per sapere che stiamo fermando Londra Casabianca impone sanzioni e punti nella propria vietando anche l’ingresso negli Stati Uniti al consiglio di sicurezza ONU la Russia blocca con il vetro la bozza di risoluzione Che diploma la creazione di Mosca del l’Ucraina abbiamo già accolto 50 mila rifugiati dal Ucraina e ricevere molti altri l’allarme lanciato da Filippo grandi alto commissario delle Nazioniper rifugiati ...

