Ucraina, in televisione un tutorial su come fabbricare bombe Molotov (Di sabato 26 febbraio 2022) Inoltre, venerdì, su Twitter, il ministero della Difesa ucraino ha esortato i cittadini a 'fare bombe Molotov e abbattere l'occupante'. Sempre sui social, la Guardia nazionale Ucraina ha diffuso una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 febbraio 2022) Inoltre, venerdì, su Twitter, il ministero della Difesa ucraino ha esortato i cittadini a 'faree abbattere l'occupante'. Sempre sui social, la Guardia nazionaleha diffuso una ...

Advertising

OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - andrear01597146 : Tg1, clamoroso buco sulla guerra in Ucraina: 'E paghiamo pure il canone...'. Impensabile: dov'era la direttrice Mag… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ivan Urgant contro l'invasione dell'Ucraina, il conduttore russo di 'Ciao': 'No alla guerra' #IvanUrgant https://t.co… - AngiolinaRuta : RT @sergio_scorza: Questa è l'ambasciata cinese. Bombardata nel 1999 dagli USA a Belgrado. Quella in Ucraina non è la prima guerra in Europ… - Ema_Olmi : RT @sergio_scorza: Questa è l'ambasciata cinese. Bombardata nel 1999 dagli USA a Belgrado. Quella in Ucraina non è la prima guerra in Europ… -