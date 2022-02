Traorè on fire | la verità sulla prelazione della Juventus

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 febbraio 2022) . Il centrocampista del Sassuolo in gol anche contro la Fiorentina Tre gol e due assist nelle ultime 4 partite ufficiali col Sassuolo per Hamed Juniorche si conferma in uno stato di forma eccezionale Traoré fu comprato dal Sassuolo nel 2019 dall‘Empoli per 3 milioni di prestito e 16 milioni di riscatto. Laversò un milione al Sassuolo per il diritto difutura e avrà quindi una corsia preferenziale in caso di acquisto. L'articolo proviene da Calcio News 24.