Traffico Roma del 26-02-2022 ore 07 | 30

(Di sabato 26 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoscorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata tra piazza di Priscilla via Ponte Salario in direzione della tangenziale est in programma per le 10 una sfilata di carnevale per le strade del quartiere di San Basilio itinerario Piazza Urbania via Fabriano Piazza della balena via Corinaldo via Grisa Zola Via Sirolo via Recanati via Loreto possibili deviazioni anche per le linee bus di zona prima di chiudere uno sguardo al trasporto pubblico interrotto il servizio delle linee tram 5 1914 per un guasto tecnico tra Largo Preneste e Gerani ATV servizio bus sostitutivo per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per ...