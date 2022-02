Scamacca: «Una grande squadra? Preferisco giocare titolare. Il Sassuolo è un piccolo top club» (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca Scamacca è tra gli uomini copertina del Sassuolo, vittorioso a Milano proprio contro l’Inter che ha messo gli occhi su di lui. Il giovane attaccante neroverde s’è raccontato con una simpatica intervista tra il serio e il faceto al settimanale SportWeek. Il pensiero è un posto ai playoff Mondiali. D’altronde gli idoli sono di quelli importanti: «Ibra, anche se ora il più forte è Benzema». Il posto lo sta conquistando a suon di gol, sono già dieci in campionato. Conditi da una certa centralità nel gioco di Dionisi. Per me conta tanto la maglia da titolare ed è quello che mi ha spinto ad accettare Sassuolo. grande squadra? Preferisco giocare, qui è diverso. Siamo in un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianlucaè tra gli uomini copertina del, vittorioso a Milano proprio contro l’Inter che ha messo gli occhi su di lui. Il giovane attaccante neroverde s’è raccontato con una simpatica intervista tra il serio e il faceto al settimanale SportWeek. Il pensiero è un posto ai playoff Mondiali. D’altronde gli idoli sono di quelli importanti: «Ibra, anche se ora il più forte è Benzema». Il posto lo sta conquistando a suon di gol, sono già dieci in campionato. Conditi da una certa centralità nel gioco di Dionisi. Per me conta tanto la maglia daed è quello che mi ha spinto ad accettare, qui è diverso. Siamo in untop. Il lavoro fatto negli ...

