Pallanuoto femminile, Serie A1 2022: la SIS Roma vince e torna in vetta. Verona ok (Di sabato 26 febbraio 2022) Oggi, sabato 26 febbraio 2022, la Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile ha visto disputarsi la quarta giornata del girone di ritorno, orfana del match tra L'Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova, rinviato a mercoledì 2 marzo alle ore 15.00. vince e torna in vetta la SIS Roma, che passa in casa del NC Milano per 5-15. Bene anche il CSS Verona, che liquida il Como Nuoto Recoaro per 23-7. Molto più tirati gli altri due incontri: la Pallanuoto Trieste supera per 8-7 la Vela Nuoto Ancona, infine la RN Florentia piega per 8-6 il Bogliasco 1951. RISULTATI E CLASSIFICA Serie A1 femminileGirone di RITORNO4^ Giornata – sabato 26 febbraio 2022 15:00 ...

