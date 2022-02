Milan, Leao non basta: l’attacco fa fatica. Giroud non incide, serve Ibra (Di sabato 26 febbraio 2022) Contro l'Udinese l'attacco del Milan ha fatto tremendamente fatica. Dall'inconsistenza di Olivier Giroud alla poca convinzione di Ante Rebic Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 febbraio 2022) Contro l'Udinese l'attacco delha fatto tremendamente. Dall'inconsistenza di Olivieralla poca convinzione di Ante Rebic

AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz… - OptaPaolo : 7 - Rafael Leão è diventato oggi il secondo giocatore capace di segnare in tutti e sette i giorni della settimana i… - carlolaudisa : Non è proprio un Success… per il #Milan. Con l’#Udinese secondo pari consecutivo in un testacoda. Leao illude Pio… - Spina141 : @ILCARRODIPELLE1 Certo completamente esente da colpe non è, ma mi sembra evidente che il Milan abbia bisogno di una… - Pall_Gonfiato : Il #Milan pareggia con l'#Udinese -