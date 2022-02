LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2022 in DIRETTA: Federico Pellegrino va a caccia del podio (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alla DIRETTA LIVE di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022! Dopo più di un mese di pausa, tra tappe cancellate e Olimpiadi Invernali, si torna a gareggiare in Coppa del Mondo. Quest’oggi vi racconteremo le gare di Sprint, sia maschile che femminile, a Lahti, in Finlandia. In mattinata, a partire dalle 11:00 (cominceranno le donne, gli uomini dalle 11:35), ci saranno le qualificazioni, mentre per assistere alle finali bisognerà attendere le 13:30. Saranno di scena i migliori, sia tra gli uomini che tra le donne: potremo assistere nuovamente (come accaduto a Pechino) allo scontro tra Federico Pellegrino e il norvegese Johannes ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alladi Coppa del Mondo di sci di2021-! Dopo più di un mese di pausa, tra tappe cancellate e Olimpiadi Invernali, si torna a gareggiare in Coppa del Mondo. Quest’oggi vi racconteremo le gare di, sia maschile che femminile, a, in Finlandia. In mattinata, a partire dalle 11:00 (cominceranno le donne, gli uomini dalle 11:35), ci saranno le qualificazioni, mentre per assistere alle finali bisognerà attendere le 13:30. Saranno di scena i migliori, sia tra gli uomini che tra le donne: potremo assistere nuovamente (come accaduto a Pechino) allo scontro trae il norvegese Johannes ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: domina la svizzera Haehlen, quarta Marsaglia. Goggia… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Brignone nelle posizioni di testa, guida… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: miglior tempo per Gauche, 5a Brignone e 8a Goggia - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: miglior tempo per Gauche 5° Brignone e 8° Goggia -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Crans Montana in DIRETTA: Goggia e Brignone nelle posizioni di testa. Comanda… -