LIVE Sci alpino, Slalom Garmisch 2022 in DIRETTA: Nef sbaglia e Kristoffersen fa sua la gara! Vinatzer 7° in rimonta! (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Si chiude qui, dunque, la DIRETTA LIVE. Non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi a domani per il secondo Slalom! Grazie e buon proseguimento di giornata! 13.34 Nella Coppa di specialità Braathen è fermo a 257 punti e Feller si porta a -1! Terzo Meillard a 10 punti, poi Feller a 12. 13.33 Nella classifica generale rimane saldamente in vetta Odermatt con 1200 punti contro gli 825 di Kilde ed i 692 di Mayer. 13.32 Per l’Italia brillante rimonta di Alex Vinatzer che è settimo, quindi 11° Stefano Gross, 14° Tommaso Sala, infine 21° Giuliano Razzoli 13.30 HENRIK Kristoffersen centra il primo successo stagionale e il numero 20 in carriera in Slalom! Sul podio anche Loic Meillard e ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Si chiude qui, dunque, la. Non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi a domani per il secondo! Grazie e buon proseguimento di giornata! 13.34 Nella Coppa di specialità Braathen è fermo a 257 punti e Feller si porta a -1! Terzo Meillard a 10 punti, poi Feller a 12. 13.33 Nella classifica generale rimane saldamente in vetta Odermatt con 1200 punti contro gli 825 di Kilde ed i 692 di Mayer. 13.32 Per l’Italia brillante rimonta di Alexche è settimo, quindi 11° Stefano Gross, 14° Tommaso Sala, infine 21° Giuliano Razzoli 13.30 HENRIKcentra il primo successo stagionale e il numero 20 in carriera in! Sul podio anche Loic Meillard e ...

