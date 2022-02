La Mongolia chiede aiuto alla Russia per il suo progetto ecologico

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nell’ambito del suo grande“Un miliardo di alberi”, laràdi fornire i semi per le piante e di darecon le tecnologie e la formazione degli specialisti per la creazione di vivai. Il messaggio è stato mandato dal ministro dell’Ambiente e del Turismo Badmaanyambuugiin Bat-Erdene a seguito dell’incontro del 18 febbraio con l’ambasciatore della Federazione Russa Iskander Azizov, con cui ha discusso della prossima seduta della commissione intergovernativa sulla tutela ambientale, rimandata a causa della pandemia. Il vice ministro G.Tuvdendorj ha a sua volta tenuto un incontro relativo al coordinamento della politica ambientale per contrastare i cambiamenti climatici. Secondo i dati degli ultimi 80 anni, inil riscaldamento ...