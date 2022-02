Hanna | incinta di 9 mesi | in fuga dal centro di Kiev col marito e due figli

(Di sabato 26 febbraio 2022) (AGI) - Ivan ha duepiccoli. Lo stato di emergenza proclamato dall'Ucraina, invasa idalle forze armate russe, l'ha costretto a lasciare l'appartamento aldie a portare in salvo la sua famiglia a 50 chilometri dalla capitale, in una casa in campagna, dove sua moglie, al nono mese di gravidanza darà alla luce il suo terzoo. I primi due bambini sono nati col cesareo in ospedale. Stavolta difficilmente, a circa tre settimane dal parto, potrà contare sull'assistenza necessaria. Le strade sono bloccate, è complicato raggiungere gli ospedali e il panico che si sta diffondendo nel paese non aiuta. Ivan è il cugino di Maryna, ucraina di nascita e residente ad Alghero, nel nord-ovest della Sardegna, dove vive in apprensione per le notizie che arrivano dalla ...

(AGI) - Ivan ha due figli piccoli. Lo stato di emergenza proclamato dall'Ucraina, invasa idalle forze armate russe, l'ha costretto a lasciare l'appartamento al centro di Kiev e a portare in salvo la s ...