Guerra Ucraina, truppe russe a Kharkiv: si combatte anche in strada. Esplode un gasdotto. Zelensky: “È un genocidio. Stranieri, venite ad aiutarci a combattere” (Di domenica 27 febbraio 2022) Forti esplosioni a Kiev. Colpiti un deposito di carburante, un gasdotto e l’aeroporto. Il presidente ucraino: «Notte brutale, attaccate le ambulanze». Gli alleati occidentali, oltre ad aver escluso alcune banche russe dal sistema Swift, hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi russi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) Forti esplosioni a Kiev. Colpiti un deposito di carburante, une l’aeroporto. Il presidente ucraino: «Notte brutale, attaccate le ambulanze». Gli alleati occidentali, oltre ad aver escluso alcune bdal sistema Swift, hanno limitato la vendita dei “passaporti d’oro” per i ricchi russi. Putin chiude lo spazio aereo a Paesi Baltici e Slovenia

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - io_nicola : RT @Iperbole_: Intanto salgono a 3000 gli arresti in #Russia per le proteste contro la guerra in #Ucraina. Onore al coraggio di queste per… - PMagnalardo : RT @alelmail: Le parole di un malato di mente: Guerra Ucraina, Biden: 'Sanzioni Russia o Terza Guerra Mondiale' -