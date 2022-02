Fosca Innocenti anticipazioni, finale col botto: un omicidio sconvolge tutti! (Di sabato 26 febbraio 2022) Spuntano le prime anticipazioni sul finale della serie tv Mediaset, Fosca Innocenti. Un omicidio sconvolgerà tutti i telespettatori. Fosca Innocenti è la serie televisiva con protagonista Vanessa Incontrada. In queste settimane la serie ha ricevuto un grande consenso di pubblico. Adesso è pronta al capitolo finale: andiamo a vedere tutte le anticipazioni. Il prossimo 4 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Spuntano le primesuldella serie tv Mediaset,. Unrà tutti i telespettatori.è la serie televisiva con protagonista Vanessa Incontrada. In queste settimane la serie ha ricevuto un grande consenso di pubblico. Adesso è pronta al capitolo: andiamo a vedere tutte le. Il prossimo 4 L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MichiamoVi : RT @DanieleMignardi: Questa sera FOSCA INNOCENTI è su #Canale5 in prima serata con il terzo appuntamento. ???? #FoscaInnocenti #VanessaIncont… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 25 febbraio 2022: Il Cantante Mascherato, Fosca Innocenti, Quarto Grado, Propaganda Live, dati A… - PasqualeMarro : #FoscaInnocenti, anticipazioni quarta e ultima puntata - zazoomblog : Anticipazioni Fosca Innocenti ultima puntata: brutte notizie in arrivo questa non ci voleva proprio! -… - Elena65287909 : Sto seguendo la serie fosca innocenti e ho subito pensato ai comportamenti uguali a Jessica e barù su come si parlano e cercano ????????????#jeru -