Escludere la Russia dal sistema Swift: ecco cosa accadrebbe (Di sabato 26 febbraio 2022) Nei prossimi giorni Stati Uniti e Russia decideranno se Escludere la Russia da Swift, sistema per i pagamenti interbancari internazionali. Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 26 febbraio 2022) Nei prossimi giorni Stati Uniti edecideranno seladaper i pagamenti interbancari internazionali.

Advertising

ilpost : La presidenza del Consiglio ha informalmente smentito che Draghi abbia chiesto ai leader europei di escludere dalle… - GiovaQuez : La Francia valuta di escludere la Russia dal sistema bancario Swift. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia, Bru… - pietroraffa : Le discussioni per escludere la Russia dal sistema Swift 'procedono velocemente' e 'presto' la misura sarà 'approva… - Giulia_B : RT @pietroraffa: Le discussioni per escludere la Russia dal sistema Swift 'procedono velocemente' e 'presto' la misura sarà 'approvata con… - caselli_s : RT @pietroraffa: Le discussioni per escludere la Russia dal sistema Swift 'procedono velocemente' e 'presto' la misura sarà 'approvata con… -