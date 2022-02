Empoli-Juventus (2-3), Allegri: “Obiettivo quarto posto” (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato al termine della vittoria fondamentale in trasferta sul campo dell’Empoli di Andreazzoli. Empoli-Juventus, Allegri: “Vlahovic ha voglia” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Bisogna migliorare la fase di palleggio. Nel primo tempo c’era molto vento era difficile giocare, nel secondo tempo ha smesso. Veniamo da tante partite impegnative, poi la Champions che ha portato via energie a livello fisico e mentale“. Su Dusan Vlahovic: “È un giocatore importante, caratteriale, tecnico. Non avevamo un giocatore così in squadra. Oggi non è stata una buona partita sul piano tecnico, sapevamo delle difficoltà di questa partita contro un Empoli che non smette mai di giocare. Ci siamo ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato al termine della vittoria fondamentale in trasferta sul campo dell’di Andreazzoli.: “Vlahovic ha voglia” Il tecnico toscano ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Bisogna migliorare la fase di palleggio. Nel primo tempo c’era molto vento era difficile giocare, nel secondo tempo ha smesso. Veniamo da tante partite impegnative, poi la Champions che ha portato via energie a livello fisico e mentale“. Su Dusan Vlahovic: “È un giocatore importante, caratteriale, tecnico. Non avevamo un giocatore così in squadra. Oggi non è stata una buona partita sul piano tecnico, sapevamo delle difficoltà di questa partita contro unche non smette mai di giocare. Ci siamo ...

