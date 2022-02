Cubo di Rubik, si sfidano cento giovani campioni provenienti dall'Italia e da ogni parte d'Europa (Di sabato 26 febbraio 2022) PESARO - . Più di 100 appassionati si sfideranno oggi e domani all'hotel Baia Flaminia dove saranno accolti i campioni del Cubo di Rubik nell'ambito di 'Pesaro open 2022'. La competizione, organizzata ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 febbraio 2022) PESARO - . Più di 100 appassionati si sfideranno oggi e domani all'hotel Baia Flaminia dove saranno accolti ideldinell'ambito di 'Pesaro open 2022'. La competizione, organizzata ...

Advertising

psymonic : Lascio mio padre in uscita lunedì. La riabilitazione sarà lunga ma ho fiducia. Le mie visite? I medici che mi conos… - AriDespairfk : ho comprato il cubo di rubik solo per stressarmi di più - GQitalia : Ci sono Batman, il cubo di Rubik e persino la regina Elisabetta ?? - frasercocolevi : Sapere fare il cubo di rubik in due minuti porta soddisfazioni - trusco1973 : @Frances44314287 Ho imparato a fare il cubo di Rubik... ho delle chances eheh -