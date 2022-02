Covid oggi Basilicata | 497 contagi | bollettino 26 febbraio

Leggi su italiasera

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 497 ida coronavirus in, 262022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.271 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Potenza (2), Matera, Ripacandida, Brienza, Senise, Pisticci e Cersosimo. Sono state registrate 537 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 110 (-7) di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 61 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 49 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono oltre 19.600. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.010 somministrazioni. Finora 467.028 lucani hanno ricevuto la prima dose ...