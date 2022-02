Caldonazzo, la durissima lettera della moglie del suo ex: “Ti sei intromessa in un matrimonio con figli” (Di sabato 26 febbraio 2022) Al GF Vip abbiamo visto il duro confronto tra Nathaly Caldonazzo e il suo ex Andrea Ippoliti, che lei ha definito ‘narcisista patologico’. Subito dopo quell’incontro la moglie dell’uomo ha lanciato una shade sui social alla gieffina. “Mi viene un dubbio… Ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri tre figli? Non è tradimento? “Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa”. Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole”. Adesso Daniela Pandini ha deciso di scrivere una lunga lettera a Nathaly. Dalle pagine di DiPiù la moglie di Ippoliti ha attaccato duramente la Caldonazzo e ha detto di meritarsi le sue scuse. Molte persone sono disposte a tutto pur di avere un po’ di visibilità. Dopo anni compare l’ex ... Leggi su biccy (Di sabato 26 febbraio 2022) Al GF Vip abbiamo visto il duro confronto tra Nathalye il suo ex Andrea Ippoliti, che lei ha definito ‘narcisista patologico’. Subito dopo quell’incontro ladell’uomo ha lanciato una shade sui social alla gieffina. “Mi viene un dubbio… Ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri tre? Non è tradimento? “Una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa”. Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole”. Adesso Daniela Pandini ha deciso di scrivere una lungaa Nathaly. Dalle pagine di DiPiù ladi Ippoliti ha attaccato duramente lae ha detto di meritarsi le sue scuse. Molte persone sono disposte a tutto pur di avere un po’ di visibilità. Dopo anni compare l’ex ...

Advertising

ParliamoDiNews : Caldonazzo, la durissima lettera della moglie del suo ex: #grandefratellovip - BITCHYFit : Caldonazzo, la durissima lettera della moglie del suo ex: “Ti sei intromessa in un matrimonio con figli” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo durissima: ''Ecco cosa vuole fare Belli'' -