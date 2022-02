ATP Santiago 2022 | Tabilo sogna in casa | in semifinale Baez e gli spagnoli Ramos e Martinez

(Di sabato 26 febbraio 2022) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di. Sulla terra rossa cilena continua il sogno di Alejandro, che, davanti ai suoi tifosi, ha superato nettamente il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-1 6-4 e va a caccia della sua seconda finale della carriera, dopo quella persa due settimane fa a Cordoba contro lo spagnolo Albert-Vinolas. Uno scontro che si potrebbe riproporre nuovamente sulla terra rossa cilena, visto cheha raggiunto le semifinali dopo aver sconfitto in due set l’argentino Facundo Bagnis per 7-5 6-2. Per, però, prima ci sarà sfida con lo spagnolo Pedro, che ha dominato contro il tedesco Yannick Hanfmann con un duplice 6-2. Il match più combattuto è stato senza alcun dubbio quello tra Sebastian...

PROGRAMMA 25/02/2022 (SABATO 26 FEBBRAIO) non prima delle ore 09.00 - (1) Matos/Meligeni Rodrigues vs (3) Goransson/Lammons non prima delle ore 12.00 - (7) Baez vs Ramos - Vinolas. Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di Santiago. Sulla terra rossa cilena continua il sogno di Alejandro Tabilo, che, davanti ai suoi tifosi, ha superato nettamente il serbo Miomir Kecmanovic. SANTIAGO (CILE) (ITALPRESS) - Lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e l'argentino Sebastian Baez, rispettivamente teste di serie numero 2 e 7, si qualificano per le semifinali nel "Chile Dove Man+Care Open".