Ardea diventa fantathriller con Chiaroscuro

(Di sabato 26 febbraio 2022) È da poco uscito il romanzo “” di Silvia Matricardi e lo abbiamo letto per voi. Genere: fantasy – fantascienza – thriller – horror – gotico Trama Giovanissime ragazze torturate e uccise, e sui loro corpi straziati compare, marchiato a fuoco, il nome di Erzsébet Báthory, la più efferata serial killer della storia. I sospetti ricadono su Rako, celeberrima artista gotica multimediale, considerata la reincarnazione della famigerata contessa sanguinaria e autrice di opere d’arte che anticipano con impossibile precisione i delitti. Sarà Chiaro, enigmatico albergatore e complesso personaggio in bilico fra più mondi, a risolvere il mistero della contessa rediviva. Un giallo con note gotiche ambientato ad, in un lontano futuro, con incursioni nella Transilvania della fine del XVI secolo. Recensione La storia inizia con un doppio flash back: ...

