Zinchenko alla manifestazione | Pep non gradisce la domanda

Advertising

infoitsport : Conflitto in Ucraina, le reazioni: dallo sfogo di Zinchenko a De Zerbi. Il russo Smolov dice 'no' alla guerra - vale_russo83 : RT @corradone91: #Zinchenko su IG: '#Putin, spero che tu muoia nel modo più doloroso possibile'. E paragona la Russia alla Germania nazista - pallonatefaccia : Un altro messaggio, ancora più duro di quello di ieri, di #Zinchenko, che ha paragonato la Russia alla Germania naz… - GonzaInterista : RT @corradone91: #Zinchenko su IG: '#Putin, spero che tu muoia nel modo più doloroso possibile'. E paragona la Russia alla Germania nazista - corradone91 : #Zinchenko su IG: '#Putin, spero che tu muoia nel modo più doloroso possibile'. E paragona la Russia alla Germania nazista -

Ultime Notizie dalla rete : Zinchenko alla

Tuttosport

L'allenatore del Manchester City non ha gradito la domanda sul giocatore Ucraino che la scorsa notte ha partecipato a una manifestazione per la guerra nel suo PaeseIn questi ultimi anni i diavoli rossi hanno regolarmente volato con Aeroflot, maluce della ... Proprio in quest'ultima squadra milita l'ucraino Oleksandr. L'allenatore, Pep Guardiola, ...Oleksandr Zinchenko on IG:. . ‘I hope you die the most painful suffering death, creature’. . . 'Putin, spero che tu muoia subendo la morte più dolorosa'. Una reazione ai fatti che stanno coinvolgendo ...Ho parlato con Zinchenko in privato con lui ... L’Ucraina, la Siria… come tanti altri posti nel mondo. Alla fine, il più forte uccide sempre il più debole".