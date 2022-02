“Vikings | Valhalla” | dal 25 febbraio debutta su Netflix la nuova stagione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022)è arrivato ufficialmente. Dopo il successo della serie tv, unaavventura sta per cominciare. La storia dei grandi Ragnar Lothbrok, Lagertha e i figli di Ragnar, lascia spazio alla nostalgia dei fan. Approdano sugli schermi nuovi eroi, gli stessi che hanno salpato i mari delle saghe norrene più coinvolgenti.rende disponibili, il 25, le puntate di, lo spin-off del dramma storico di Michael Hirst. Salutiamo un cast formato da attori d’eccezione come Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Gustaf Skarsgård, Alexander Ludwig, George Blagden e tanti altri, ma consapevoli di non voler chiudere per sempre. Terminata l’ultima, uscita nel 2020, era già stato tutto programmato ...