Via Pietro Micca riapre dopo la fuga di gas (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’assessore con delega al Pronto Intervento e alla Protezione Civile della Città, Francesco Tresso, comunica che è in fase di ripristino la viabilità su via Pietro Micca, interrotta a seguito della fuga di gas che si è verificata il 10 febbraio nel tratto di strada compreso tra piazza Castello e via XX Settembre. Il ripristino della viabilità pedonale del marciapiede sul lato di via Pietro Micca 1, in programma domani, consentirà la riapertura di tutti gli esercizi commerciali presenti sulla via. Nei primi giorni della prossima settimana è invece prevista la riapertura al traffico veicolare di una corsia stradale. È inoltre in corso la progressiva riattivazione delle utenze domestiche – gas e riscaldamento centralizzato – negli stabili dell’intero isolato coinvolto. Si avvia dunque a ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’assessore con delega al Pronto Intervento e alla Protezione Civile della Città, Francesco Tresso, comunica che è in fase di ripristino la viabilità su via, interrotta a seguito delladi gas che si è verificata il 10 febbraio nel tratto di strada compreso tra piazza Castello e via XX Settembre. Il ripristino della viabilità pedonale del marciapiede sul lato di via1, in programma domani, consentirà la riapertura di tutti gli esercizi commerciali presenti sulla via. Nei primi giorni della prossima settimana è invece prevista la riapertura al traffico veicolare di una corsia stradale. È inoltre in corso la progressiva riattivazione delle utenze domestiche – gas e riscaldamento centralizzato – negli stabili dell’intero isolato coinvolto. Si avvia dunque a ...

petergomezblog : Intervento in Aula sul caso “Open” di Piero Grasso. Personalmente condivido al 100 per 100 - StampaTorino : Via Pietro Micca, vita a 6° - nuovasocieta : Via Pietro Micca riapre dopo la fuga di gas - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Pietro Bembo ??????#Traffico rallentato altezza Via Pasquale II #Luceverde #Lazio - pietro_busacca : RT @Michele_Anzaldi: Ucraina, “il Tg2 trasmette immagini di un videogioco e di una vecchia parata spacciandoli per bombardamenti a Kiev”: A… -