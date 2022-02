Uomini e Donne, Serena Enardu costretta a separarsi dal figlio: “Basta che sia felice” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come tutte le mamme, Serena Enardu vuole il meglio per suo figlio Tommaso, anche a costo di stare lontana da lui e di sentire ogni giorno la sua mancanza. Ed è proprio questo che accadrà, visto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato ai fans su Instagram di essere felice per suo figlio, ma anche triste per se stessa, perché Tommaso andrà a studiare all’estero per un periodo di dieci mesi durante il quale non si vedranno. Uomini e Donne, una nota coppia del trono classico si è detta addio Anche se la notizia non è ufficiale, i social dell'ex tronista e del fidanzato conosciuto a Uomini e Donne parlano chiaro ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 febbraio 2022) Come tutte le mamme,vuole il meglio per suoTommaso, anche a costo di stare lontana da lui e di sentire ogni giorno la sua mancanza. Ed è proprio questo che accadrà, visto che l’ex tronista diha rivelato ai fans su Instagram di essereper suo, ma anche triste per se stessa, perché Tommaso andrà a studiare all’estero per un periodo di dieci mesi durante il quale non si vedranno., una nota coppia del trono classico si è detta addio Anche se la notizia non è ufficiale, i social dell'ex tronista e del fidanzato conosciuto aparlano chiaro ...

