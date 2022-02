Ucraina, Figc posticipa di 5 minuti l’inizio delle gare (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Il calcio italiano scende in campo unito per la pace. E’ questo il messaggio che la Federcalcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo di posticipare di 5 minuti il calcio d’inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Senza distinzione, professionisti e dilettanti, si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina. “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione – dichiara il presidente della Figc, Gabriele Gravina -. Non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma – Il calcio italiano scende in campo unito per la pace. E’ questo il messaggio che la Federcalcio vuole inviare in un momento così complesso per gli equilibri internazionali, decidendo dire di 5il calcio d’inizio di tutte le partite ufficiali in programma nel fine settimana. Senza distinzione, professionisti e dilettanti, si uniranno in un’unica testimonianza di pace, sensibilizzando appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in. “I valori universali dello sport ci impongono una riflessione – dichiara il presidente della, Gabriele Gravina -. Non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro ...

