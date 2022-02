Svolgimento secondo lavoro, il dipendente deve risparmiare energie. La P.A deve valutare anche i potenziali conflitti di interesse. (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Procura regionale presso la Corte dei Conti per la Toscana, ha convenuto in giudizio una docente chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del MIUR per aver svolto attività professionale non conformemente alle regole procedurali. Con sentenza 21/22, la Corte dei Conti, ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale sussistente su tale materia che continua a determinare contenziosi anche nella scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Procura regionale presso la Corte dei Conti per la Toscana, ha convenuto in giudizio una docente chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore del MIUR per aver svolto attività professionale non conformemente alle regole procedurali. Con sentenza 21/22, la Corte dei Conti, ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale sussistente su tale materia che continua a determinare contenziosinella scuola. L'articolo .

