Silvia Toffanin preoccupata, non funziona nulla: Mediaset cambia strategia? (Di venerdì 25 febbraio 2022) La nuova svolta della conduttrice non convince fino in fondo Un conto è la strategia e un altro la risposta del pubblico che non è mai così scontata. Lo sa anche Silvia Toffanin per la quale è cominciata una nuova stagione, quella che la porterà a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) La nuova svolta della conduttrice non convince fino in fondo Un conto è lae un altro la risposta del pubblico che non è mai così scontata. Lo sa ancheper la quale è cominciata una nuova stagione, quella che la porterà a L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

flyingorilla3 : RT @EzioGreggio: Complimenti a Silvia Toffanin per il debutto di ieri: @Striscia con lei e me ieri ha raggiunto un picco di oltre 5.700.000… - Carme69_B : RT @metticicuorecla: Pronti a creare il video riassuntivo delle cattiverie dette da Miriana (dato che lei afferma di non averne mai dette)… - ParliamoDiNews : Silvia Toffanin soffia il posto a Mediaset a Maria De Filippi? I rumors #Amici #Canale5 #MariaDeFilippi #Mediaset… - infoitcultura : Verissimo, ospiti delle puntate 26 e 27 Febbraio: Silvia Toffanin fa centro - tuttopuntotv : Verissimo, ospiti delle puntate 26 e 27 Febbraio: Silvia Toffanin fa centro #verissimo #silviatoffanin #toffanin… -