Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Thorsby: 'Voglio giocare in un top club, confido nell'aiuto di Giampaolo': Il centrocampista della Sampd… - SampNews24 : #Thorsby pensa il futuro: «Sono ambizioso. Ecco cosa voglio» #Sampdoria - ParliamoDiNews : Sampdoria, il retroscena: quando De Roon ha convinto Thorsby e... lo voleva all`Atalanta | Mercato |… - SampNews24 : Da #Sabiri a #Sensi: #Thorsby commenta il mercato della #Sampdoria - CalcioNews24 : #Sampdoria, #Thorsby analizza la situazione della squadra ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Thorsby

- Sensi verso il recupero alle spalle di Quagliarella e Caputo., Ekdal e Sabiri nei tre di centrocampo. Squalificati Bereszynski e Candreva. Le probabili formazioni Atalanta (3 - 4 -...Commenta per primo Lunedì, a Bergamo, si incontreranno due giocatori che si conoscono piuttosto bene. Sono il centrocampista dellaMortene il 'collega' dell 'Atalanta Marten De Roon . Entrambi hanno condiviso un passato all'Herenveen, in Olanda: il norvegese da giovanissimo acquisto, l'olandese invece capitano ...Thorsby fa il punto sulla Sampdoria: l’arrivo di Giampaolo, il mercato di gennaio, Sensi, Supryaga e Quagliarella. Le sue parole a Tuttosport Morten Thorsby fa il punto sulla Sampdoria e il suo futuro ...Lunedì 28 febbraio andrà in scena Atalanta-Sampdoria, gara valida per la 27^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match del Gewiss Stadium. Atalanta-SampdoriaContentsAtalanta-Sampdo ...