Sampdoria | Lanna | 'Con una nuova proprietà situazione più tranquilla | altrimenti autogestione'

Advertising

TMWSampdoria : I. Bonetti: 'Lanna sta dando garanzie alla squadra e all'ambiente Sampdoria' - Stelle_Sport : Il presidente Lanna: “Lavoriamo per il futuro. C’è voglia di fare qualcosa di bello per la Sampdoria” - clubdoria46 : #Sampdoria, #Thorsby: ecco cos'è successo con #Ferrero e #DAversa #samp #giampaolo #lanna - Daniele20052013 : Lanna: «Mercato, cessione e tifosi. Vi svelo tutto sulla Sampdoria» - Lucaucce : #Cessione #Sampdoria, Marco #Lanna vuole evitare l'#autogestione #Vidal #Ferrero #Romei -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Lanna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Mercato, cessione e tifosi. Vi svelo tutto sulla". Le parole del presidente del club blucerchiato Marcoè intervenuto ai microfoni di Quelli che la Samp per fare il punto sulla ...Marco, presidente della, non ha dubbi. C'è un nome e un cognome dietro al risveglio della squadra blucerchiata, due successi nelle ultime due partite a Marassi, è quello di Marco Giampaolo. ...Morten Thorsby ha analizzato i momenti recenti della Sampdoria: il cambio da Ferrero a Lanna, fino al passaggio tra D'Aversa e Giampaolo ...Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha raccontato il momento del club genovese in diretta a "Quelli che la Samp" ...