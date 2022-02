Salvini: “Putin non è folle, approfitta dell’Occidente diviso. Sì al dialogo con Mosca” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – “Putin non è folle, è organizzato e approfitta delle divisioni dell’Occidente“: così Matteo Salvini ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta sulla guerra in Ucraina. “Penso che sia tutt’altro che folle – afferma il leader della Lega in risposta a Enrico Letta –. E’ organizzato, è determinato e approfitta di un Occidente diviso”. “E’ andata l’Ue a Mosca a parlare con una sola voce? No – fa presente Salvini -. Ci è andato un giorno Macron, un giorno Scholze, l’Italia forse, chissà”. Salvini: “Putin non è folle, approfitta dell’Occidente diviso” Quindi, sottolinea, con “un Occidente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb – “non è, è organizzato edelle divisioni“: così Matteoospite da Bruno Vespa a Porta a Porta sulla guerra in Ucraina. “Penso che sia tutt’altro che– afferma il leader della Lega in risposta a Enrico Letta –. E’ organizzato, è determinato edi un Occidente”. “E’ andata l’Ue aa parlare con una sola voce? No – fa presente-. Ci è andato un giorno Macron, un giorno Scholze, l’Italia forse, chissà”.: “non è” Quindi, sottolinea, con “un Occidente ...

Advertising

stanzaselvaggia : Visto che sono sparite da poco dal sito del programma, posto qui a futura memoria le parole di Salvini del 2016 su… - ciropellegrino : Dicono: «Ma non è il momento di parlarne, c'è la #guerra». E invece no, il momento è ora. Questa gente per anni ha… - Giorgiolaporta : Una rara foto di #Salvini mentre stringe la mano al criminale #Putin. Ah no, scusate quello è il capo del #Pd… - MarkRich20 : RT @stanzaselvaggia: Visto che sono sparite da poco dal sito del programma, posto qui a futura memoria le parole di Salvini del 2016 su Rus… - di_reddito : RT @photobugliano: Il bellissimo gesto di solidarietà che ieri sera Salvini ha fatto di fronte all'ambasciata ucraina a Roma. #SciacalliSiN… -