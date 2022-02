Salerno, la comunità ucraina lancia un appello (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Erika Noschese Sono ore di angoscia per il popolo ucraino, dopo la decisione della Russia di bombardare. A meno di 24 ore già i primi morti e non sono solo militari, civili e soprattutto bambini che, ancora una volta, pagano colpe che non hanno. Pagano la loro innocenza, la loro voglia di sapere, di imparare, di frequentare una scuola che oggi è ridotta in macerie a causa di un popolo dittatore che non si ferma dinanzi a nulla. “Siamo disperati, scioccati. È una notizia terribile, ci sentiamo persi, stiamo male”, ha raccontato Olga Tarasyuk, presidente dell’associazione Kalyna che rappresenta il sentimento di tutta la sua comunità, a Salerno ormai da diversi anni. Olga è nella città capoluogo, titolare di un negozio in centro che segue, minuto per minuto, gli aggiornamenti mentre organizza una raccolta di beni di prima necessità per aiutare il suo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Erika Noschese Sono ore di angoscia per il popolo ucraino, dopo la decisione della Russia di bombardare. A meno di 24 ore già i primi morti e non sono solo militari, civili e soprattutto bambini che, ancora una volta, pagano colpe che non hanno. Pagano la loro innocenza, la loro voglia di sapere, di imparare, di frequentare una scuola che oggi è ridotta in macerie a causa di un popolo dittatore che non si ferma dinanzi a nulla. “Siamo disperati, scioccati. È una notizia terribile, ci sentiamo persi, stiamo male”, ha raccontato Olga Tarasyuk, presidente dell’associazione Kalyna che rappresenta il sentimento di tutta la sua, aormai da diversi anni. Olga è nella città capoluogo, titolare di un negozio in centro che segue, minuto per minuto, gli aggiornamenti mentre organizza una raccolta di beni di prima necessità per aiutare il suo ...

Advertising

Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo morto nel college a New York, l'ombra dei maltrattamenti. Le accuse della famiglia. Il dolore di un'intera comuni… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo morto nel college a New York, l'ombra dei maltrattamenti. Le accuse della famiglia. Il dolore di un'intera comuni… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo morto nel college a New York, l'ombra dei maltrattamenti. Le accuse della famiglia. Il dolore di un'intera comuni… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo morto nel college a New York, l'ombra dei maltrattamenti. Le accuse della famiglia. Il dolore di un'intera comuni… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Ragazzo morto nel college a New York, l'ombra dei maltrattamenti. Le accuse della famiglia. Il dolore di un'intera comuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno comunità L'Unione delle Province marchigiane rinnova gli organi, convocata l'Assemblea Generale Esse sono chiamate ad assolvere importanti funzioni per le nostre comunità, riguardo alla sicurezza ... Giulio Maria Salerno, Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali e sulle autonomie del ...

La nave dalla Tunisia è arrivata a Salerno: i rifiuti per ora restano in porto ... i rifiuti restano al porto di Salerno: le operazioni di sbarco dureranno diverse ore, mentre la questione - oltre all'aspro braccio di ferro istituzionale tra la Regione Campania e le comunità della ...

Salerno, la comunità ucraina lancia un appello Cronache Salerno Esse sono chiamate ad assolvere importanti funzioni per le nostre, riguardo alla sicurezza ... Giulio Maria, Direttore dell'Istituto di studi sui sistemi regionali e sulle autonomie del ...... i rifiuti restano al porto di: le operazioni di sbarco dureranno diverse ore, mentre la questione - oltre all'aspro braccio di ferro istituzionale tra la Regione Campania e ledella ...